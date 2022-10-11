Для этого Москва пытается через террористических действий посадить хотя бы кого-то за стол переговоров. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Эксперт отметил, что россияне проигрывают на поле боя, поэтому они уже сейчас просчитывают "свои дальнейшие неудачи".
Конечно, неудачи нужно чем-то "перекрывать". "Перекрывать" нечем – значит нужно "усаживать" за стол переговоров все стороны, которые только возможно, чтобы остановить наступление ВСУ. Они панически боятся продвижения украинских войск. В настоящее время ВСУ находятся в таких точках, из которых их движение приведет к обрушению всего российского фронта.
– объяснил Свитан.
По его словам, Украина сейчас готовится к деоккупации севера Луганской области и Правобережья Херсонской области.
"Впоследствии будет еще один удар по Крымскому мосту, после чего можно будет наступать уже и на Мелитополь. Это все "просчитывается" россиянами. Выполнить задачи по противодействию они не смогут, поэтому единственный выход для них – чтобы мы остановились или чтобы нас заставить остановиться", – добавил специалист.
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По его мнению, это возможно только через переговорный процесс.
"России никаких переговоров не нужно – ей нужно остановить украинское наступление. Они опаздывают на три месяца минимум, чтобы как-то противодействовать движению ВСУ по деоккупации. Они просчитались: темпы потеряны, Украина перехватила инициативу. Стратегическую летом, и оперативно-тактическую – в последние две-три недели", – подчеркнул аналитик.
Он указал, что по этой причине Россия ничего больше не может сделать, кроме как требовать каких-либо переговоров. В то же время механизм требований у них будет, "как у любого бандита из "питерской подворотни": государственный террор и шантаж.
Они пытаются показать свою террористическую сущность не Украине, а странам Запада. Их устраивают переговоры с Украиной, НАТО, США, ЕС, ООН, так как им нужно выйти хотя бы на какой-то уровень переговоров.
– резюмировал Свитан.
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Переговоры Украина – Россия: что известно
- После аннексии Россией 4 украинских областей Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и Россией возможны только в том случае, если в России сменится президент.
- Впоследствии Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Соответствующее решение СНБО утвердил президент Зеленский.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что Путин рвется на G20 к Зеленскому. Однако, по словам Арестовича, он не представляет Владимира Зеленского, который идет против своих слов о том, чтобы не проводить переговоры с Путиным.
- Индонезия готовится к принятию президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" в Индонезии, но стороны пока не подтвердили своего участия.
- В Офисе Президента не исключили, что Владимир Зеленский может посетить саммит G20, если там будет Владимир Путин. В кремле сразу заявили, что встречи не будет.