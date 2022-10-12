Звільнено понад 1000 квадратних кілометрів

Про це 24 каналу розказав військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він наголосив, що 5 з цих населених пунктів були звільнені сьогодні – 12 жовтня.

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Таким чином наші захисники відвоювали у росіян вже 1170 квадратних кілометрів української землі. Завдяки цьому вони вирівняли лінію фронту, де раніше окупантів фактично взяли в котел.

"Якщо розглянути по річці Інгулець від Високопілля до Давидового Броду і по березі річки Дніпро ми захопили окупанта у велике кільце", – пояснив Хлань.

Звільненими сьогодні 5 населеними пунктами ми фактично підкреслили – цей котел закритий і зачищений абсолютно повністю від ворога,

– підсумував він.