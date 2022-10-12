Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, окупанти використовують цивільний транспорт навіть для евакуації поранених, ротації, вивезення награбованого тощо.

До теми Навіщо окупанти обстріляли автоколону на Херсонщині: активіст припустив причину

На лівому березі теж все частіше використовують цивільні авто

Схожу ситуацію фіксують і на лівому березі Херсонщини. Там загарбники також все частіше беруть цивільні автомобілі, щоб не попасти під вогонь ЗСУ. З безпілотників складно побачити, чи намальована на цивільному транспорті буква Z.

З безпілотника складно з'ясувати, чи є буква Z, чи немає. "Зетку" окупанти малюють, щоб вберегтися від власного вогню. Всі вже бачили, що росіяни стріляють по цивільних. Без будь-яких моральних обмежень,

– зазначив Молчанов.

Крім того, в мережі публікують багато трофейних, але дещо застарілих танків Т-62, які окупанти кинули через контрнаступ ЗСУ. В росіян не вистачало палива, щоб відігнати та зберегти для себе цю техніку.

Як окупанти ховаються від артилерії ЗСУ на Херсонщині – розповідає Молчанов: дивіться відео

ЗСУ звільнили ще 5 населених пунктів на Херсонщині

Як повідомило оперативне командування "Південь", українські військові остаточно звільнили від окупантів ще 5 населених пунктів на Херсонщині. Це – Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка та Червоне.

Станом на зараз, як зазначила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, триває перепланування контрнаступальної операції. Підрозділи ЗСУ також закріплюються на нещодавно звільнених територіях.