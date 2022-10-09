Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що згорів автобус Херсон-Ольгівка, який прямував із Херсону.

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"Росіяни звинувачують Україну та системи HIMARS, але якщо поглянути на отвори та характер пошкоджень – вирви для HIMARS замалі. Яка б це зброя не була, але її застосувати могли тільки росіяни. Таким був перший обстріл", – говорить про перший обстріл цивільних Молчанов.

Цього ж разу удар був із російського літака, який покружляв та вдарив по цивільній колоні,

– каже він.

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За словами Володимира Молчанова, на думку росіян, на півночі Херсонської області "прорвалися українські ДРГ". Так, перестрілки були, але жодної української артилерії там не було.

Володимир Молчанов про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

"Розстріл росіянами цивільної колони може бути спричинений тим, що росіяни вкотре бажають підійняти рівень напруги та вкотре звинуватити ЗСУ у знищенні мирного населення", – резюмує він.

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