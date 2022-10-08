Зокрема, таке фіксують у Голій Пристані. Загарбники перетворили дітей на "живий щит".
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Окупанти розмістили військову техніку в школах
У Центрі національного спротиву повідомили, що на Херсонщині російські окупанти розміщують військову техніку та особовий склад у школах.
Окремі школи проходять по "офіційних" документах окупантів, як ті, де триває навчальний процес. В них тих учнів, чиїх батьків змусили віддати дітей під навчання по російській програмі, дійсно виводять на заняття,
– мовиться у повідомленні.
Водночас в цих навчальних закладах розміщені російські військові підрозділи та техніка. Зокрема, такі випадки спостерігають в Голій Пристані.
"Таким чином, росіяни цинічно використовують дітей як "живий щит". Відтак Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ евакуюватись з ТОТ на момент операції зі звільнення регіону. Повернемось після деокупації й наші діти будуть навчатись в українських школах", – підсумували в Центрі.
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