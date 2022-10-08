Так, такое фиксируют в Голой Пристани. Захватчики превратили детей в "живой щит".
К теме На Херсонщине и Луганщине больницы не справляются с наплывом раненых оккупантов
Оккупанты разместили военную технику в школах
В Центре национального сопротивления сообщили, что в Херсонской области российские оккупанты размещают военную технику и личный состав в школах.
Отдельные школы проходят по "официальным" документам оккупантов, как те, где идет учебный процесс. У них учеников, чьих родителей заставили отдать детей на обучение по российской программе, действительно выводят на занятия,
– говорится в сообщении.
В то же время в этих учебных заведениях размещены российские военные подразделения и техника. В частности, такие случаи наблюдаются в Голой Пристани.
"Таким образом, россияне цинично используют детей как "живой щит". Следовательно, Центр национального сопротивления призывает жителей ТОТ эвакуироваться с ТОТ на момент операции по освобождению региона. Вернемся после деоккупации и наши дети будут учиться в украинских школах", – подытожили в Центре.
Новости Херсонщины: последние события
- Недавно Вооруженные Силы Украины освободили поселок Большая Александровка в Херсонской области. Там уже развевался украинский флаг.
- В одном из освобожденных населенных пунктов обнаружили интересную находку. Российские военные на Херсонщине обустроили свои позиции в хлеву вместе со свиньями. Оккупанты жили и ели рядом со скотом.
- В американском Институте изучения войны рассказали, что российские захватчики потерпели провал на северо-востоке Херсона. Потому они создают оборонительные позиции в верхней части Херсонской области.
Стоит посмотреть – оккупанты обстреляли автобус с гражданскими возле Херсона: видео