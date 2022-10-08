Оккупанты продолжают нести потери

У местных больниц отдельных временно оккупированных территорий уже нет свободных коек для оккупантов. Об этом сообщается в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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В частности, говорится о Херсонщине и Луганщине.

Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсона не могут справиться с потоком раненых оккупантов. Подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до тридцати раненых захватчиков. В указанное заведение направлен дополнительный медперсонал,
– сообщают в ведомстве.

Также за текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов:

  • Белогоровка
  • Бахмутское
  • Бахмут
  • Майорск
  • Красногоровка
  • Терны

Кроме того, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 7 точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Еще украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА "Орлан".

Также ракетные войска и артиллерия в сутки поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами и 10 других важных объектов.

Актуальные потери врага

Вооруженные Силы Украины продолжают ликвидировать российских военных. Всего с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали 62 060 вражеских бойцов, а за минувшие сутки – 380 оккупантов. Немалые потери россиян и в военной технике:
  • Танков – 2 472 единицы (+6 за прошедшие сутки);
  • боевых бронированных машин – 511 единиц (+18);
  • артиллерийских систем – 1459 единиц (+4);
  • РСЗО – 345 единиц;
  • средств ПВО – 180 единиц (+3);
  • самолетов – 266 единиц;
  • вертолетов – 234 единицы (+1);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1079 единиц (+12);
  • крылатых ракет – 246 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3875 единиц (+13);
  • специальной техники – 136 единиц (+1).

В то же время в Генеральном штабе ВСУ отметили, что это количество не является окончательным, ведь сейчас продолжаются активные бои.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.

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