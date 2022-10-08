Оккупанты продолжают нести потери

У местных больниц отдельных временно оккупированных территорий уже нет свободных коек для оккупантов. Об этом сообщается в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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В частности, говорится о Херсонщине и Луганщине.

Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсона не могут справиться с потоком раненых оккупантов. Подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до тридцати раненых захватчиков. В указанное заведение направлен дополнительный медперсонал,

– сообщают в ведомстве.