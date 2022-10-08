Окупанти продовжують зазнавати втрат
Так, місцеві лікарні окремих тимчасово окупованих територій вже не мають вільних ліжок для окупантів. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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Зокрема, мовиться про Херсонщину та Луганщину.
Противник продовжує зазнавати втрат. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонщини не можуть впоратися з потоком поранених окупантів. Підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал,
– повідомляють у відомстві.
Також за поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів:
- Білогорівка
- Бахмутське
- Бахмут
- Майорськ
- Красногорівка
- Терни
Крім того, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 7 точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Ще українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА "Орлан".
Також ракетні війська та артилерія за добу уразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 10 інших важливих об'єктів.
Актуальні втрати ворога
Збройні Сили України продовжують ліквідувати російських військових. Загалом з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували 62 060 ворожих бійців, а за минулу добу – 380 окупантів. Чималі втрати росіян і у військовій техніці:
- Танків – 2 472 одиниці (+6 за минулу добу);
- бойових броньованих машин – 511 одиниць (+18);
- артилерійських систем – 1 459 одиниць (+4);
- РСЗВ – 345 одиниць;
- засобів ППО – 180 одиниць (+3);
- літаків – 266 одиниць;
- гелікоптерів – 234 одиниці (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 079 одиниць (+12);
- крилатих ракет – 246 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 875 одиниць (+13);
- спеціальної техніки – 136 одиниць (+1).
Водночас у Генеральному штабі ЗСУ зауважили, що ця кількість не є остаточною, адже зараз тривають активні бої.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.
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