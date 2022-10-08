Окупанти продовжують зазнавати втрат

Так, місцеві лікарні окремих тимчасово окупованих територій вже не мають вільних ліжок для окупантів. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Зокрема, мовиться про Херсонщину та Луганщину.

Противник продовжує зазнавати втрат. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонщини не можуть впоратися з потоком поранених окупантів. Підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал,

– повідомляють у відомстві.