Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, туди планують поселити місцевих жителів, які будуть обслуговувати військово-промислову базу окупантів. Зводять будинки поблизу порту.

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Житлові будинки мають прикрити їхні фортифікаційні споруди

Як наголосив Петро Андрющенко, вже за 200-300 метрів від будови російські загарбники почали облаштовувати фортифікаційні споруди, які знадобляться їм для протидії наступу української армії. Так вони підступно хочуть убезпечити себе від артилерійських ударів.

Це – фактично живий щит. Тільки за спиною. В такому випадку майже неможливо завдати артилерійські удари під час наступу, щоб не пошкодити будинки, – зазначив Петро Андрющенко.

Російські загарбники зводять ще одне схоже містечко поблизу. Тільки там будуть невеликі одноповерхові будинки з кімнатами на 8 людей. Біля цієї будови вони також зводять фортифікаційні споруди.

Окупанти виводять свої війська з Маріуполя

Вже другий день поспіль очевидці фіксують, що з Маріуполя виїжджають великі колони техніки російських окупантів. Вояки відкрито розповідають, що їдуть захоплювати Запоріжжя. Вони самовпевнено стверджують, що вже зовсім скоро місто буде їхнім.

В місті залишаються місцеві колаборанти, які працюють там під наглядом "смотрящих" з Росії. Частина військового контингенту окупантів все ж залишилася, щоб контролювати ситуацію.

Також в околицях та частково в місті перебувають кадирівці та дагестанці, які починають займатися бандитизмом. Як вважає Андрющенко, саме вони намагаються утворити кілька бандитських угруповань, які мали б тримати місто під контролем.

Додамо, в тимчасово окупованому Маріуполі зараз просто катастрофічна гуманітарна ситуація. В місті не вистачає медикаментів, зокрема інсуліну. Через це в Маріуполі вже проводять близько 3-5 операцій на добу, де людям ампутують кінцівки. Також в місті бракує персоналу, який міг би надавати кваліфіковану допомогу.

Яка ситуація в Маріуполі – розповідає Петро Андрющенко: дивіться відео