Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, окупанти, можливо, навіть встигнуть обладнати нову лінію оборони після контрнаступу ЗСУ. Однак вона буде значно гіршою, ніж та, що була біля річки Інгулець.

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Важливо наблизитися до Каховської ГЕС

Як наголошує Молчанов, в окупантів все менше можливостей перекидати техніку на правий берег Херсонщини. А, коли ЗСУ наблизяться на вогневий контроль до Каховської греблі, то в загарбників можуть початися катастрофічні проблеми.

Якщо українські військові знищать один зі шлюзових каналів, який росіяни засипали щебенем, щоб перекидати техніку, то вал води буквально затопить багато переправ окупантів. Але важливий нюанс – йдеться не про знищення греблі, а про один шлюзовий канал.

Якщо знищити верхні шлюзові ворота на шлюзовому каналі, то стовп води висотою 16 метрів просто вдарить дамбі. Висота води на 4 метри вища, ніж верхній рівень дамби. Зрозуміло, що тоді буде з щебенем та вагонами, які окупанти там встановили,

– зазначив Молчанов.

Надалі по шлюзовому ходу піде такий водяний вал, який підійме рівень води до 2,5 метрів у Новій Каховці та до 1 метра у Херсоні. Катастрофічних наслідків для цивільних це не створить, однак більшість переправ окупантів на Херсонщині будуть підтоплені – вони практично не матимуть транспортного сполучення.

Водного транспорту в окупантів все менше, адже ЗСУ регулярно знищують баржі та понтони. Якщо цей план вдасться реалізувати, то з постачанням російського угруповання будуть серйозні проблеми.

Дуже багато росіян знайде свій кінець або в котлі, хоч це й не є класичне оточення. Вони будуть просто відрізані від основних сил. Або ж потонуть у Дніпрі, якщо спробують переправлятися на підручних засобах. Погані перспективи для них,

– наголосив Молчанов.

Молчанов оцінив перспективи росіян на правому березі Херсонщини: дивіться відео

Додамо, Збройні Сили України продовжують методично нищити російських окупантів та їхні ресурси на тимчасово окупованій Херсонщині. Так, вночі 9 жовтня сталася "бавовна" на ворожому складі боєприпасів в Голій Пристані.

Крім того, глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич підтвердив, що українські військові звільнили від окупантів Шевченківку. Він опублікував відео з цього населеного пункту.