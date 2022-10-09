Деталі розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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За його словами, склад БК росіян був знищений "в результаті недотримання окупантами вимог чинного законодавства України щодо паління у громадських місцях". Більше деталей він не розкрив.

Однак у мережі вже з'явилося відео, на якому видно, як горить склад з боєприпасами окупантів. Очевидці кажуть, що одразу після вибуху у Голій Пристані спалахнула потужна пожежа.

У Голій Пристані детонує ворожий склад з боєприпасами: дивіться відео

Додамо, що 8 жовтня вибухи також чули на станції Карань у Донецькій області, що розташована за 50 кілометрів від тимчасово окупованого росіянами Маріуполя. За словами місцевих, після вибухів на станції почалася пожежа. На відео також чути звуки, схожі на детонацію боєприпасів. Ймовірно, на залізничній станції окупанти розмістили свій склад з озброєнням або ж вагони з БК.

Довідка. Карань – це вузлова вантажна залізнична станція. Вона розташована у селищі міського типу Андріївка Волноваського району та має відгалуження – допоміжну гілку до станції Янісоль.

Окупанти тікають з Херсонщини

Схоже, у повернення під контроль України всіх захоплених Росією територій вірять не лише українці, але й окупанти. Це пояснює, чому посіпаки Кремля стрімголов тікають з Херсонщини у передчутті контрнаступу ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім'ї на тимчасово окуповану територію Криму. За наявною інформацією, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів прибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська.

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