Детали рассказал пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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По его словам, состав БК россиян был уничтожен "в результате несоблюдения оккупантами требований действующего законодательства Украины по курению в общественных местах". Больше деталей он не раскрыл.

Однако в сети уже появилось видео, на котором видно, как горит склад с боеприпасами оккупантов. Очевидцы говорят, что сразу после взрыва в Голий Пристани вспыхнул мощный пожар.

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Добавим, что 8 октября взрывы также слышали на станции Карань в Донецкой области, расположенной в 50 километрах от временно оккупированного россиянами Мариуполя. По словам местных, после взрывов на станции начался пожар. На видео также слышны звуки, похожие на детонацию боеприпасов. Вероятно, на железнодорожной станции оккупанты разместили свой состав с вооружением или вагоны из БК.

Справка. Карань – это узловая грузовая железнодорожная станция. Она расположена в поселке городского типа Андреевка Волновахского района и имеет ответвление – вспомогательную ветвь к станции Янисоль.

Оккупанты бегут из Херсонщины

Похоже, в возвращение под контроль Украины всех захваченных Россией территорий верят не только украинцы, но и оккупанты. Это объясняет, почему подручные Кремля сломя голову бегут из Херсона в предвкушении контрнаступления ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию Крыма. По имеющейся информации, 7 октября колонна из 12 микроавтобусов прибыла в Севастополь. Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области. Из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск.

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