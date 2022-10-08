Как отметил гендиректор Укрпочты, эта марка готовилась давно, однако пока дата ее выпуска не сообщается. Над ней работал художник Юрий Шаповал.
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На марке изображено то, что осталось от Крымского моста
На марке можно увидеть стиральную машинку и вражескую технику, а также наручники на месте Крымского моста, который разрывает полуостров с Россией.
По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом или, точнее, с тем, что от него останется,
– написал Игорь Смилянский.
Тираж марки планируется в размере 7 миллионов, а будут продавать ее за 18 гривен. Номинал – М. Как объяснили в Укрпочте, М, потому что мост.
Новая марка Укрпочты, посвященная Крымскому мосту / Фото Игорь Смелянский
Взрыв на Крымском мосту: что известно
Приблизительно в 6 утра 8 октября на Крымском мосту раздался взрыв. Местные жители утверждают, что это был прилет, а российские власти уверяют, что взорвался грузовик, что привело к возгоранию цистерны с горючим в хвосте грузового поезда.
На взрыв отреагировали не только в Укрпочте. Сеть взорвалась мемами от украинцев, которым утренняя новость очень понравилась.
В то же время россияне начали традиционно ныть в сети. Они отметили, что в настоящее время сухопутного коридора в Крым больше не существует. Более того, они призвали ударить не только по Киеву в ответ, но и по Европе и США.
Также в Крыму – снова паника. Так, россияне штурмуют магазины, из-за чего с полок магазинов исчезли хлебобулочные изделия почти сразу. Также "внезапно" исчезли наличные в банкоматах Симферополя, возле которых сейчас выстроились большие очереди.
Другие известные марки от Укрпочты
- Укрпочта реагирует на происходящее в Украине, а ее марки стали особенно популярны после выпуска тиража с известным посланием российскому военному кораблю. Для нее даже создавали в фейсбуке голосование за лучший эскиз.
- После того, как оккупанты уничтожили самый большой и мощный в мире транспортный самолет "Мрия", Укрпочта увековечила его на своей марке. Отметим, что рисунок с самолетом Ан-225 "Мрия" нарисовала 11-летняя София Кравчук из Волынской области.
- На следующей марке украинцы захотели увидеть уже известную каждому фразу "Добрый вечер, мы из Украины". На ней изобразили трактор, который тянет танк. Напомним, во время полномасштабной войны действительно были такие случаи.
- Ко Дню Независимости украинцам презентовали блок-марку и конверт, символизирующие борьбу украинцев в войне против оккупантов с лозунгом "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые". Игорь Смилянский тогда подчеркнул, что Украина будет напоминать всему миру, как дорого действительно стоит свобода.
- Также Укрпочта изобразила и известную собачку-сапера Патрона. Ее представили 1 сентября. Стоил марковый лист 248 гривен.
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