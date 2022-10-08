Как отметил гендиректор Укрпочты, эта марка готовилась давно, однако пока дата ее выпуска не сообщается. Над ней работал художник Юрий Шаповал.

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На марке изображено то, что осталось от Крымского моста

На марке можно увидеть стиральную машинку и вражескую технику, а также наручники на месте Крымского моста, который разрывает полуостров с Россией.

По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом или, точнее, с тем, что от него останется,

– написал Игорь Смилянский.

Тираж марки планируется в размере 7 миллионов, а будут продавать ее за 18 гривен. Номинал – М. Как объяснили в Укрпочте, М, потому что мост.



Новая марка Укрпочты, посвященная Крымскому мосту / Фото Игорь Смелянский

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Приблизительно в 6 утра 8 октября на Крымском мосту раздался взрыв. Местные жители утверждают, что это был прилет, а российские власти уверяют, что взорвался грузовик, что привело к возгоранию цистерны с горючим в хвосте грузового поезда.

На взрыв отреагировали не только в Укрпочте. Сеть взорвалась мемами от украинцев, которым утренняя новость очень понравилась.

В то же время россияне начали традиционно ныть в сети. Они отметили, что в настоящее время сухопутного коридора в Крым больше не существует. Более того, они призвали ударить не только по Киеву в ответ, но и по Европе и США.

Также в Крыму – снова паника. Так, россияне штурмуют магазины, из-за чего с полок магазинов исчезли хлебобулочные изделия почти сразу. Также "внезапно" исчезли наличные в банкоматах Симферополя, возле которых сейчас выстроились большие очереди.

Другие известные марки от Укрпочты

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