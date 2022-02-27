Местные жители во всех украинских городах делают все возможное для борьбы с врагами. Они готовят "Бандера-смузи", останавливают танки оккупантов, рискуя собственной жизнью или же, как герой видео, похищают их технику.

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Украинец украл вражескую технику на тракторе

Российские военнослужащие все чаще стали сдаваться в плен или сбегать, оставляя свою технику.

Такое возможно только в Украине. Кто-то сп**дил российскую МТ-ЛБ,

– говорится в подписи к ролику.

Пока точно неизвестно, удалось ли местному утащить технику из-под носа оккупантов, или они сами ее оставили.

Заметьте, в Сумской области захватчики оставили свою бронетехнику, ведь у них закончилось топливо. Местные жители не растерялись и начали разбирать российский БТР.

Смотрите видео, как местные украли технику у оккупантов (18+ присутствует ненормативная лексика):

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