Люди объединились и совместно с правоохранителями вели переговоры. По состоянию на 8:25 враг согласился отойти.
К теме В Генштабе говорят, что оккупанты снизили темпы наступления и массово сдаются
По данным городских властей, вражеская техника остановилась на въезде в Корюковку и дальше движение не продолжает.
Смотрите видео героизма местных в Корюковке:
Добавим, что украинские военные в Черниговской области взорвали эшелон из 56 цистерн с топливом российских оккупантов. Эшелон с соляркой прибыл для российских военных, наступающих с направления Чернигов – Сумы.
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Текст публикации городского совета Корюковки:
О движении техники. По состоянию на 27.02. Вражеская техника остановилась на въезде в Корюковку и дальше не продолжает движение
Люди объединились и совместно с правоохранителями вели переговоры. По состоянию на 8:25 враг согласился отойти.