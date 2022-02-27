Люди объединились и совместно с правоохранителями вели переговоры. По состоянию на 8:25 враг согласился отойти.

К теме В Генштабе говорят, что оккупанты снизили темпы наступления и массово сдаются

По данным городских властей, вражеская техника остановилась на въезде в Корюковку и дальше движение не продолжает.

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Добавим, что украинские военные в Черниговской области взорвали эшелон из 56 цистерн с топливом российских оккупантов. Эшелон с соляркой прибыл для российских военных, наступающих с направления Чернигов – Сумы.

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Текст публикации городского совета Корюковки:

О движении техники. По состоянию на 27.02. Вражеская техника остановилась на въезде в Корюковку и дальше не продолжает движение

Люди объединились и совместно с правоохранителями вели переговоры. По состоянию на 8:25 враг согласился отойти.