Люди об'єдналися і спільно з правоохоронцями вели перемовини. Станом на 8:25 ворог погодився відійти.
До теми У Генштабі кажуть, що окупанти знизили темпи наступу та масово здаються
За даними міської влади, ворожа техніка зупинилася на в'їзді в Корюківку і далі рух не продовжує.
Дивіться відео героїзму місцевих у Корючівцях:
Додамо, що українські військові на Чернігівщині підірвали ешелон із 56 цистерн із паливом російських окупантів. Ешелон із соляркою прибув для російських військових, що наступають із напрямку Чернігів – Суми.
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Текст публікації міської ради Корюківців:
Про рух техніки. Станом на 27.02. Ворожа техніка зупинилася на в'їзді в Корюківку і далі рух не продовжує
Люди об'єдналися і спільно з правоохоронцями вели перемовини. Станом на 8:25 ворог погодився відійти.