Люди об'єдналися і спільно з правоохоронцями вели перемовини. Станом на 8:25 ворог погодився відійти.

До теми У Генштабі кажуть, що окупанти знизили темпи наступу та масово здаються

За даними міської влади, ворожа техніка зупинилася на в'їзді в Корюківку і далі рух не продовжує.

Дивіться відео героїзму місцевих у Корючівцях:



Додамо, що українські військові на Чернігівщині підірвали ешелон із 56 цистерн із паливом російських окупантів. Ешелон із соляркою прибув для російських військових, що наступають із напрямку Чернігів – Суми.

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Текст публікації міської ради Корюківців:

Про рух техніки. Станом на 27.02. Ворожа техніка зупинилася на в'їзді в Корюківку і далі рух не продовжує

Люди об'єдналися і спільно з правоохоронцями вели перемовини. Станом на 8:25 ворог погодився відійти.