Як зазначили у Генеральному штабі ЗСУ, вороги значно уповільнили темпи просування колон техніки вглиб нашої території. Війська зупиняються, оскільки позбавлені своєчасного поповнення боєприпасів та палива.

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Крім того, особовий склад окупантів демотивований та у багатьох випадках не розуміє, як йому діяти.

Основна тактика – захоплення невеликих міст та доріг

У Генштабі кажуть, що морально-психологічний стан окупаційних військ дуже низький. Особовий склад загарбників виснажений попередніми навчаннями.

Також військові ЗСУ зафіксували численні факти дезертирства та відмови ЗС РФ від участі у бойових діях проти нашої держави.

Основною тактикою дій окупантів залишається рух та захоплення невеликих міст, сіл та автомобільних шляхів сполучення.



Завдяки потужному опору цивільного населення, підрозділів Збройних Сил України, національної гвардії та національної поліції, спроби взяття під контроль великих міст успіху не мали,

– наголосили у Генштабі.

Хочуть заблокувати Київ

Військові кажуть, що головною метою противника є блокування столиці, але виконати її загарбники не можуть. Окупанти закидають у великі міста диверсійно-розвідувальні групи, які знищують об'єкти цивільної інфраструктури та вбивають мирне населення. Також у Росії використовують удари балістичними та крилатими ракетами та б'ють авіацією, яка залітає з Криму та Білорусі.