Как отметили в Генеральном штабе ВСУ, враги значительно замедлили темпы продвижения колонн техники вглубь нашей территории. Войска останавливаются, поскольку лишены своевременного пополнения боеприпасов и топлива.

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Кроме того, личный состав оккупантов демотивирован и во многих случаях не понимает, как ему действовать.

Основная тактика – захват небольших городов и дорог

В Генштабе говорят, что морально-психологическое состояние оккупационных войск очень низкое. Личный состав захватчиков истощен предварительными учениями.

Также военные ВСУ зафиксировали многочисленные факты дезертирства и отказа ВС РФ от участия в боевых действиях против нашего государства.

Основной тактикой действий оккупантов остается движение и захват небольших городов, сел и автомобильных путей сообщения.

Благодаря мощному сопротивлению гражданского населения, подразделений Вооруженных Сил Украины, национальной гвардии и национальной полиции, попытки взятия под контроль крупных городов успеха не имели,

– отметили в Генштабе.

Хотят заблокировать Киев

Военные говорят, что главной целью противника есть блокировка столицы, но выполнить ее захватчики не могут. Оккупанты забрасывают в крупные города диверсионно-разведывательные группы, которые уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и убивают мирное население. Также в России используют удары баллистическими и крылатыми ракетами и бьют авиацией, которая залетает из Крыма и Беларуси.