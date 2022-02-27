Місцеві жителі в усіх українських містах роблять усе можливе задля боротьби з ворогами. Вони виготовляють "Бандера-смузі", зупиняють танки окупантів, ризикуючи власним життям або ж, як герой відео, викрадають їхню техніку.

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Українець поцупив ворожу техніку на тракторі

Російські військовослужбовці все частіше почали здаватися в полон чи тікати, залишаючи свою техніку.

Таке можливо лише в Україні. Хтось сп**див російську МТ-ЛБ,

– мовиться у підписі до ролика

Наразі точно невідомо чи місцевому вдалося поцупити техніку саме з-під носа окупантів, чи вони самі її залишили, втікаючи. Однак на відео видно, що за трактором біжить якийсь чоловік. Оператор, своєю чергою, радісно вигукував та сміявся.

Зауважте, в Сумській області загарбники залишили свою бронетехніку, адже в них закінчилося пальне. Місцеві мешканці не розгубилися та почали розбирати російський БТР.

Дивіться відео, як місцеві поцупили техніку в окупантів (18+ присутня ненормативна лексика):

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