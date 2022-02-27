А якщо цей гумор стосується, власне, окупантів – так це взагалі чудово. Тим більше – їх уже чимало потрапило нашим до полону.

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Тест на паляницю

У мережі з'явилося відео, як одному з полонених росіян проводять своєрідний тест на паляницю. Адже ми чудово знаємо, що вимовити це слово для іхтамнєтов – справжня проблема.

Далі – без коментарів. Дивіться й мотайте на вус:

Нагадаємо ще, цілком серйозно: російські диверсанти проникають на наші землі, перевдягаються у цивільне. Тож іноді їх дійсно важко розпізнати. Пам'ятайте: ворог підступний та озброєний! Але перемога буде за нами.

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