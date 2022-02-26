Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

До теми Жоден батальйон, жодна людина не здалась ворогу, – голова військової адміністрації Сум

Раніше ми повідомляли, що на Сумщині всі російські військові опинилися у вкрай скрутному становищі. Окрім того, що командування закинуло їх у справжнє пекло, загарбники залишилися без постачання боєкомплекту, палива та їжі.

Дивіться відео діалогу українця з окупантами під Сумами:

До слова, померла у лікарні дівчинка Аліса, якій було всього 7 років. Вона отримала тяжкі поранення під час обстрілів окупантом дитячого садка "Сонечко" в Охтирці, що на Сумщині.

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