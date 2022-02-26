Зараз стало відомо, що дитина, на жаль, померла у лікарні. За фактом загибелі дівчинки Сумська обласна прокуратура розпочала досудове слідство.

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Вбивці будуть покарані

Злочин кваліфіковано за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни. У Сумській обласній прокуратурі наголошують, що прокурори документують всі злочини, і за кожен із них злочинцям доведеться відповідати!

Нагадаємо, що обстріл окупантами дитячого садка в Охтирці з важкої артилерії відбувся 25 лютого. Через це 7-річна Аліса була важко поранена і стала черговою невинною жертвою кривавого агресора.

Сумська обласна прокуратура і колектив 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним Аліси.