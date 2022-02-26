Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

К теме Ни один батальон, ни один человек не сдался врагу, – глава военной администрации Сум

Ранее мы сообщали, что в Сумской области все российские военные оказались в крайне затруднительном положении. Кроме того, что командование забросило их в настоящий ад, захватчики остались без поставки боекомплекта, топлива и еды.

Смотрите видео диалога украинца с оккупантами под Сумами:

Кстати, умерла в больнице девочка Алиса, которой было всего 7 лет. Она получила тяжелые ранения во время обстрелов оккупантом детского сада "Солнышко" в Ахтырке на Сумщине.

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