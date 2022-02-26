Он отметил, что и территориальная оборона, и простые жители настроены очень патриотически и готовы дать отпор врагу.

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"Желающих вступить в ТрО больше, чем есть возможностей их принять", – отметил Живицкий.

По его словам, в городах области ситуация спокойная, однако они окружены врагом. Там создают патрули теробороны. Их задача – сохранить имущество граждан, которые эвакуировались, и не допустить мародерства.

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Как отметил глава военной администрации, вокруг многих городов области стоят "Грады" и артиллерийские установки врага.

Ахтырка дала, наверное, мощнейший отпор врагу,

– подчеркнул Живицкий.

В Ахтырке нашим воинам удалось уничтожить технику врага и выгнать захватчика за пределы города. Вокруг Ахтырке армия России установила системы залпового огня.