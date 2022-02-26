Об этом свидетельствуют многочисленные видео, которые делают жители разных городов Украины. По данным военных, оккупанты в большинстве своем оторваны от командования, не ориентируются на местности и не могут эффективно действовать.
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Исключением являются лишь крупные наступательные группы захватчиков, которые пока представляют большую опасность для гражданской инфраструктуры, мирных жителей и бойцов ВСУ.
Надо объяснять оккупантам, что им здесь не рады
- Видео общения жителя Сумщины с российскими захватчиками выложил в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
- Судя по записи, местный житель подъехал к растерянным оккупантам и спросил, не сломалась ли их бронетехника.
- Услышав ответ, что у них кончилось топливо, украинец предложил оттащить их МТЛБ обратно в Россию.
- Кроме того, мужчина спросил, знают ли окупанты, куда едут. Как оказалось, те вроде бы не знали.
Впереди их ждет или пленение или смерть. А украинца, демотивирующего их, мы после нашей победы найдем и наградим! Украинцы, Говорите с русскими оккупантами! Объясняйте, что им не рады. Они должны складывать оружие и ехать обратно к себе, пока их не положили наши ВСУ и ТРО,
– подчеркнул Геращенко.
Смотрите видео диалога украинца с оккупантами под Сумами:
Последние новости с фронта
- В ночь с 25 на 26 российские окупанты не смогли захватить ни одного украинского города.
- Украинские защитники уничтожили ИЛ-76 с десантом под Васильковом, однако из еще одного транспортника захватчикам удалось высадиться. Впоследствии их ликвидировали.
- Кроме того, российские ВРГ появились в Киеве. Бойцы территориальной обороны удерживают рубежи на Левом берегу столицы и защищают мосты.