Это оперативная информация по состоянию на 11:30. Ее обнародовал Сергей Гайдай, глава ОГА – руководитель областной военно-гражданской администрации.

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Россияне оккупировали несколько поселков

"К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка", – написал Гайдай на своей странице в Фейсбуке.

Ранее Станицу Луганскую пришлось отключить от газоснабжения. По информации "Оператора ГТС Украины", причиной стали повреждения газовых сетей.

Станица Луганская временно оккупирована / Фото с телеграма "Останній блокпост"

В телеграм-канале "Последний блокпост" отметили, что это – не повод для паники. Ведь против Украины воюют на многих направлениях, поэтому тактический отход на том или ином участке фронта – обычное дело.

Какова ситуация сейчас на Луганщине

Гайдай рассказал также о ситуации в других населенных пунктах на Луганщине. Он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому местным жителям следует оставаться недалеко от укрытий.