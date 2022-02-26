Это оперативная информация по состоянию на 11:30. Ее обнародовал Сергей Гайдай, глава ОГА – руководитель областной военно-гражданской администрации.
Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий
Россияне оккупировали несколько поселков
"К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка", – написал Гайдай на своей странице в Фейсбуке.
Ранее Станицу Луганскую пришлось отключить от газоснабжения. По информации "Оператора ГТС Украины", причиной стали повреждения газовых сетей.
Станица Луганская временно оккупирована / Фото с телеграма "Останній блокпост"
В телеграм-канале "Последний блокпост" отметили, что это – не повод для паники. Ведь против Украины воюют на многих направлениях, поэтому тактический отход на том или ином участке фронта – обычное дело.
Какова ситуация сейчас на Луганщине
Гайдай рассказал также о ситуации в других населенных пунктах на Луганщине. Он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому местным жителям следует оставаться недалеко от укрытий.
- Сейчас областная военно-гражданская администрация пытается установить связь с Муратовым.
- Также Гайдай рассказал об обстрелах Катериновки, Новотошковского, Бахмутской трассы.
- В других населенных пунктах – пока тихо.