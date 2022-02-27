Про це повідомляють місцеві мешканці. За їхніми словами, роми навіть вкрали у росіян танк.
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Місцеві жителі: Херсонщина "віджигає"
Опір агресору дали у селищі Любимівка, що у Херсонській області та розташоване неподалік міста Каховка. Як зазначає місцева мешканка, джерелом інформації про крадіжки ворожого танку є самооборона Каховки.
Херсонщина "віджигає". У селі Любимівка цигани вкрали танк. Ще раз. Цигани. Танк. Вкрали. У русні,
– повідомила вона.
Люди у коментарях щиро підтримали ромів. Зокрема, пишуть:
- "Слава українським ромам. Так тримати!";
- "Тепер я все бачив в житті. Навіть ромів-бандерівців";
- "Вони ж також громадяни України. Роблять, що можуть".
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