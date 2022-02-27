Об этом сообщают местные жители. По их словам, ромы даже украли у россиян танк.

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Местные жители: Херсонщина "жжот"

Сопротивление агрессору дали в поселке Любимовка в Херсонской области, который расположен недалеко от города Каховка.

Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. В движении,

– сообщила она.

Люди в комментариях искренне поддержали Россию в частности, пишут:

"Слава украинским ромам. Так держать!";

"Теперь я все видел в жизни. Даже ромов-бандеровцев";

"Они же также граждане Украины. Делают, что могут".

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