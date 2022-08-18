Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский. Он подчеркнул, что в этом году 24 августа Украина будет напоминать всему миру, как дорого действительно стоит свобода.

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"Имеем своего рода символизм – ровно 6 месяцев, как Украина вновь вынуждена защищать свою независимость от врагов в войне, которая действительно длится не полгода, не 8, не 100 и даже не 300 лет", – подчеркнул Смелянский.

Когда объявят детали запуска

Блок-марка "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые" и конверт станут первым выпуском во время войны. Их тираж будет составлять 1 миллион, поскольку времени на подготовку мало. Художник – Антон Хрупин.

Но я уверен, что все любители филателии смогут ее приобрести и добавить в коллекцию по случаю Дня Независимости, которую ежегодно можно будет дополнять новыми марками от Укрпочты,

– написал гендиректор.

Он добавил, что россияне проявляют к Укрпочте "повышенное внимание", поэтому компания контролирует ситуацию с безопасностью. Из-за этого детали запуска марки и конверта объявят перед 24 августа.



Новый дизайн от Укрпочты / Изображение из телеграма Игоря Смелянского

Что еще планирует Укрпочта

В августе Укрпочта выпустит марку с известным черниговским псом-сапером Патроном. Кроме того, художники готовят для марок эскизы архитектурных сооружений.

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