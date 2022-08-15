Также готовятся эскизы на некоторые архитектурные сооружения. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Какие почтовые марки готовят для украинцев

По словам Смилянского, в августе представят две марки. Одна из них будет посвящена годовщине Независимости Украины и шести месяцам активной фазы войны. Также выпустят марку со знаменитым псом Патроном.

Далее мы готовим эскизы на соответствующие архитектурные сооружения, временно выполняющие неудачную роль в этой войне.

– отметил директор Укрпочты.

Знаменитые марки от Укрпочты

1 марта Укрпочта заявила, что выпустит марку с девизом "русский военный корабль, иди…!".

Тираж марки составлял 1 миллион экземпляров, а выпустили ее 12 апреля. Люди становились в длинные очереди, чтобы ее купить.

После этого Укрпочта решила ввести новую партию марок "русский военный корабль… все".

Кроме того, Укрпочта решила и дальше выпускать марки на тематику борьбы украинского народа против российского нашествия.

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