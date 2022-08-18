Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Він наголосив, що цьогоріч 24 серпня Україна нагадуватиме всьому світу, як дорого насправді коштує свобода.

До теми Укрпошта тепер працюватиме лише на території, підконтрольній Україні

"Маємо свого роду символізм – рівно 6 місяців, як Україна знову змушена захищати свою незалежність від ворогів у війні, яка насправді триває не пів року, не 8, не 100 і навіть не 300 років", – наголосив Смілянський.

Коли оголосять деталі запуску

Блок-марка "Вільні, Незламні, Непереможні" та конверт стануть першим таким випуском під час війни. Їхній тираж становитиме 1 мільйон, оскільки часу на підготовку є мало. Художником є Антон Хрупін.

Але я впевнений, що всі поціновувачі філателії зможуть її придбати й додати до колекції з нагоди Дня Незалежності, яку щороку можна буде доповнювати новими марками від Укрпошти,

– написав гендиректор.

Він додав, що росіяни проявляють до Укрпошти "підвищену увагу", тому компанія контролює безпекову ситуацію. Через це деталі запуску марки та конверта оголосять перед 24 серпня.



Новий дизайн від Укрпошти / Зображення з телеграму Ігоря Смілянського

Що ще планує Укрпошта

У серпні Укрпошта випустить марку з відомим чернігівським псом-сапером Патроном. Крім цього, художники готують для марок ескізи архітектурних споруд.

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