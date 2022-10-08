Як зазначив гендиректор Укрпошти, цю марку готували давно, однак поки дата її випуску не повідомляється. Над нею працював також художник Юрій Шаповал.
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На марці зображено те, що залишилося від Кримського мосту
На марці можна побачити пральну машинку та ворожу техніку, а також наручники на місці Кримського моста, які півострів розриває з Росією.
З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться,
– написав Ігор Смілянський.
Тираж марки планується у розмірі 7 мільйонів, а продаватимуть її за 18 гривень. Номінал – М. Як пояснили в Укрпошті, М, бо міст.
Нова марка Укрпошти, присвячена Кримському мосту / Фото Ігор Смілянський
Вибух на Кримському мосту: що відомо
Приблизно о 6 ранку 8 жовтня на Кримському мості пролунав вибух. Місцеві мешканці стверджують, що це був приліт, а російська влада запевняє, що підірвалась вантажівка, що спричинило займання цистерни з пальним у хвості вантажного потяга.
На вибух відреагували не лише в Укрпошті. Мережа вибухнула мемами від українців, яким ранішня новина дуже сподобалася.
Натомість росіяни почали традиційно скиглити у мережі. Вони зауважили, що тепер сухопутного коридору у Крим більше не існує. Ба більше, вони закликали вдарити не лише по Києву у відповідь, а й по Європі та США.
Також у Криму – знову паніка. Так, росіяни штурмують магазини, через що з полиць магазинів зникли хлібобулочні вироби, майже одразу. Також "раптово" зникла готівка у банкоматах Сімферополя, біля яких зараз вишикувались великі черги.
Інші відомі марки від Укрпошти
- Укрпошта реагує на події в Україні, а її марки стали особливо популярні після випуску тиражу з відомим посланням російському військовому кораблю. Для неї навіть створили у фейсбуці голосування за найкращий ескіз.
- Після того, як окупанти знищили найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак "Мрія", Укрпошта увіковічила її на своїй марці. Зазначимо, що малюнок з літаком Ан-225 "Мрія" намалювала 11-річна Софія Кравчук з Волинської області.
- На наступній марці українці захотіли побачити вже відому кожному фразу "Доброго вечора, ми з України". На ній зобразили трактора, який тягне танк. Нагадаємо, під час повномасштабної війни дійсно були такі випадки.
- До Дня Незалежності українцям презентували блок-марку та конверт, які символізують боротьбу українців у війні проти окупантів з гаслом "Вільні, Незламні, Непереможні". Ігор Смілянський тоді наголосив, що Україна нагадуватиме всьому світу, як дорого насправді коштує свобода.
- Також Укрпошта зобразила й відомого песика-сапера Патрона. Її презентували 1 вересня. Коштував марковий аркуш 248 гривень.
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