Як зазначив гендиректор Укрпошти, цю марку готували давно, однак поки дата її випуску не повідомляється. Над нею працював також художник Юрій Шаповал.

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На марці зображено те, що залишилося від Кримського мосту

На марці можна побачити пральну машинку та ворожу техніку, а також наручники на місці Кримського моста, які півострів розриває з Росією.

З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться,

– написав Ігор Смілянський.

Тираж марки планується у розмірі 7 мільйонів, а продаватимуть її за 18 гривень. Номінал – М. Як пояснили в Укрпошті, М, бо міст.



Нова марка Укрпошти, присвячена Кримському мосту / Фото Ігор Смілянський

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Приблизно о 6 ранку 8 жовтня на Кримському мості пролунав вибух. Місцеві мешканці стверджують, що це був приліт, а російська влада запевняє, що підірвалась вантажівка, що спричинило займання цистерни з пальним у хвості вантажного потяга.

На вибух відреагували не лише в Укрпошті. Мережа вибухнула мемами від українців, яким ранішня новина дуже сподобалася.

Натомість росіяни почали традиційно скиглити у мережі. Вони зауважили, що тепер сухопутного коридору у Крим більше не існує. Ба більше, вони закликали вдарити не лише по Києву у відповідь, а й по Європі та США.

Також у Криму – знову паніка. Так, росіяни штурмують магазини, через що з полиць магазинів зникли хлібобулочні вироби, майже одразу. Також "раптово" зникла готівка у банкоматах Сімферополя, біля яких зараз вишикувались великі черги.

Інші відомі марки від Укрпошти

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