У компанії розповіли, що охочих взяти участь у конкурсі було дуже багато і він навіть вийшов за межі України.
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Ми отримали майже 500 листів з ідеями для поштових марок! Обіцяли дати на голосування усі роботи, проте не очікували, що охочих взяти участь у конкурсі буде настільки багато, що він вийде за межі України,
– йдеться у повідомленні.
Тож в "Укрпошті" зібрали 20 найкращих з філателістичної точки зору ескізів. З них виможете обрати найкращий, який піде у друк.
З цією маркою ви зможете надсилати листи та листівки навіть за кордон. І найголовніше, у них буде зашите послання, яке ви вже добре знаєте: "Русскій воєнний корабль, іді на#уй!",
– додали в "Укрпошті".
Голосування триватиме до 10 березня. Переможця оголосять 11 березня.
Пропонуємо ознайомитися з ескізами, які беруть участь у конкурсі:
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