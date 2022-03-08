У мережі оприлюднили відео з Санкт-Петербурга, на якому місцевий агресивно лупцює далекобійника, який намалював "Z" на своїй вантажівці.

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До слова, автор ролику дуже радий цьому інциденту. Він заявив, що чекав, коли це хтось зробить. До речі, чому сам цього не зробив, не уточнюється.

Але відео говорить про одне – не всі в Росії погоджуються з нацистськими діями влади.

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