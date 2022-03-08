В сети обнародовали видео из Санкт-Петербурга, на котором местный агрессивно лупит дальнобойщика, который нарисовал "Z" на своем грузовике.

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К слову, автор ролика очень рад этому инциденту. Он заявил, что ждал, когда это кто-то сделает. Кстати, почему сам этого не сделал, не уточняется.

Но видео говорит об одном – не все в России соглашаются с нацистскими действиями властей.

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