В компании рассказали, что желающих принять участие в конкурсе было очень много и он даже вышел за пределы Украины.

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Мы получили почти 500 писем с идеями для почтовых марок! Обещали дать на голосование все работы, но не ожидали, что желающих принять участие в конкурсе будет настолько много, что он выйдет за пределы Украины,

– говорится в сообщении.

Поэтому в "Укрпочте" собрали 20 лучших с филателистической точки зрения эскизов. Из них вы можете выбрать лучший, который пойдет в печать.

С этой маркой вы сможете присылать письма и открытки даже за границу. И самое главное, в них будет зашитое послание, которое вы уже хорошо знаете: "Русский военный корабль, иди на#уй!",

– добавили в "Укрпочте".

Голосование продлится до 10 марта. Победителя объявят 11 марта.

Предлагаем ознакомиться с эскизами, которые принимают участие в конкурсе:

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