Після шаленої популярності марки "русскій воєнний корабль, іді… !" (і навіть продовження серії під назвою "русскій воєнний корабль… всьо"), Укрпошта вирішила запустити нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України!". Компанія отримала 1500 ескізів робіт, з яких обрала п'ять. Саме з них і було запропоновано обрати найкращу.

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В голосування взяло участь 834 тисячі людей. Понад 340 тисяч з них вибрали ескіз з трактором, який тягне російський брухт.

"Ну що ж, наш народ вибрав роботу з тим образом, який знайомий кожному. Світло завжди переможе темряву, а чесна праця – злодійство. І для цього не обов'язково мати танки, бо "у своїй хаті своя й правда, і сила, і воля", – заявили з цього приводу в Укрпошті.

В компанії пообіцяли, що нова поштова марка з цією ілюстрацією буде доступна вже через місяць.

Які ще були варіанти

На голосування були запропоновані п'ять варіантів. Перший з них – з вокалістом групи Kalush та українським військовим. Другий – з російським диктатором Путіним. Третій – з гусаком. Четвертий – з трактором, який тягне російський танк (саме він і переміг). П'ятий варіант – зі славнозвісним півником з Бородянки.

Дизайн марок, який пропонувався обрати

У голосування друге місце посів ескіз з Путіним, а третє – з Kalush.

Популярність українських марок

1 березня 2022 року Укрпошта заявила, що випустить марку з девізом "русскій воєнний корабль, іді… !". Це фраза українського прикордонника з острова Зміїний, яка була адресована російському кораблю, капітан якого вимагав в наших захисників здатися. Вони відмовилися, після чого почався потужний обстріл острова. І на деякий час доля українських військових була невідома. Але показала їх мужність перед ймовірною загибеллю. Та згодом виявилося, що вони потрапили в полон, і їх вдалося обміняти.

Тираж марки був один мільйон екземплярів. А випустили її 12 квітня. Люди ставали в довжелезні черги, щоб її купити.

А вже 13 квітня українські військові завдали ракетного удару по кораблю, який погрожував прикордонника на острові Зміїний, після чого і був посланий у відповідному напрямку. Виявилося, що це був крейсер "Москва" – флагман чорноморського флоту Росії. 14 квітня він потонув, що ще більше підняло ажіотаж навколо цієї марки та ілюстрації з неї.

Після цього Укрпошта вирішила ввести нову партію марок "русскій воєнний корабль… всьо". Відмінність від попередньої – на ньому вже не було самого російського корабля, який тепер спочиває на дні морському. Та цього разу кількість екземплярів теж збільшили – до 5 мільйонів.

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Але ці марки побудили в українців любов до філателії, тож Укрпошта вирішила і далі випускати марки на тематику боротьби українського народу проти російської навали.

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