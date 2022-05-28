Смілянський розповів, що перший етап розпочався у понеділок, 23 травня. Тоді відбулося урочисте погашення марки. Участь у ньому взяли президент Володимир Зеленський та Олексій Неїжпапа – командувач Військово-Морських сил ЗСУ.

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З того часу ми продали понад 3 мільйонів марок, що є безумовним рекордом. З них, понад 1 мільйон продано онлайн, а це понад 250 000 замовлень. Український e-commerce ще не бачив такі цифри за декілька днів,

– наголосив генеральний директор "Укрпошти".

Він також подякував партнерам за підтримку.

Пауза триватиме до 1 червня

Смілянський наголосив, що ці замовлення вже пакують та відправляють. Укрпошта робить усе, аби процес відбувся якнайшвидше. Досвід з маркою "Русскій воєнний корабль ВСЬО" став рекордним. Тому Укрпошта бере до 2 тижнів на обробку.

Замовлення пакують та відправляють: дивіться відео

За словами Смілянського, деякі покупці марки вже бачить свої замовлення у статусі доставки. Окрім того, наразі Укрпошта бере паузу до 1 червня. Саме тоді оголосять, коли та як продаватимуть другу частину тиражу.

Загалом продадуть 5 мільйонів марок "Русскій воєнний корабль ВСЬО".

Смілянський висловив вдячність мільйонам клієнтів Укрпошти в Україні та цілому світі, а також – своїй команді. Генеральний директор "Укрпошти" наголосив, що вона в умовах війни робить нереальні речі та показує крутий результат.

Зауважте! Марку "Русскій воєнний корабль всьо" Укрпошта випустила з нагоди 40 днів після затоплення російського крейсера "Москва".

У червні з'явиться марка "Мрія"

Укрпошта анонсувала, що вже у червні випустить марку з легендарним літаком "Мрія". Смілянський зізнався, що її вже надрукували. Однак у продажі марка з'явиться лише у перший місяць літа.

Укрпошта повідомила, що марку з літаком Ан-225 "Мрія" задумали випустити ще до війни. З нагоди 30-річчя незалежності Укрпошта провела конкурс "Що для мене Україна?". Участь у ньому взяли понад 6 тисяч людей з різних куточків світу.

Перемогла – 11-річна Софія Кравчук з Волині. Саме її малюнок буде на марці.

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