За даними Генштабу ЗСУ, представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім'ї на тимчасово окуповану територію Крим.

Важливо На Херсонщині окупанти розмістили військову техніку прямо у школах, де триває навчання

За наявною інформацією, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів прибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська.

Ті окупанти, хто ще не втекли, тероризують місцевих

У Мелітопольському районі Запорізької області, під виглядом пошуку та боротьби з партизанами окупаційні війська здійснюють обшуки та викрадення приватних автомобілів в гаражних кооперативах району.

Крім того, окупанти продовжують тиснути на малий та середній бізнес на тимчасово окупованих територіях. З початку жовтня, у місті Горлівка, податкова інспекція Росії розпочала перевірки з подальшим рейдерським захопленням компаній з виявленими порушеннями. Зокрема, це стосується підприємців, які не захотіли перереєстровувати свої компанії відповідно до російського законодавства.

Як просувається контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Впродовж останніх місяців наші ЗСУ працювали над тим, аби виснажити ворога, знищивши його склади та логістику. Так, українські військові завдали численних ударів ракетами HIMARS по Антонівському мосту. Зараз ворог потрапив у пастку на Правобережжі Херсонщині.

Українські військові продовжують наступати та просуватися на Півдні України. Вони звільняють свої землі, не дивлячись на те, що диктатор Путін вирішив привласнити їх та проголосив своїми.

Росіяни ускладнили виїзд із тимчасово окупованої Херсонщини. Особливо посилюється контроль за чоловіками, які намагаються залишити захоплену територію.

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