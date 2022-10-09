За даними Генштабу ЗСУ, представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім'ї на тимчасово окуповану територію Крим.
Важливо На Херсонщині окупанти розмістили військову техніку прямо у школах, де триває навчання
За наявною інформацією, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів прибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська.
Ті окупанти, хто ще не втекли, тероризують місцевих
У Мелітопольському районі Запорізької області, під виглядом пошуку та боротьби з партизанами окупаційні війська здійснюють обшуки та викрадення приватних автомобілів в гаражних кооперативах району.
Крім того, окупанти продовжують тиснути на малий та середній бізнес на тимчасово окупованих територіях. З початку жовтня, у місті Горлівка, податкова інспекція Росії розпочала перевірки з подальшим рейдерським захопленням компаній з виявленими порушеннями. Зокрема, це стосується підприємців, які не захотіли перереєстровувати свої компанії відповідно до російського законодавства.
Як просувається контрнаступ ЗСУ на Херсонщині
- Впродовж останніх місяців наші ЗСУ працювали над тим, аби виснажити ворога, знищивши його склади та логістику. Так, українські військові завдали численних ударів ракетами HIMARS по Антонівському мосту. Зараз ворог потрапив у пастку на Правобережжі Херсонщині.
- Українські військові продовжують наступати та просуватися на Півдні України. Вони звільняють свої землі, не дивлячись на те, що диктатор Путін вирішив привласнити їх та проголосив своїми.
- Росіяни ускладнили виїзд із тимчасово окупованої Херсонщини. Особливо посилюється контроль за чоловіками, які намагаються залишити захоплену територію.
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