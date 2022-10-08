Відповідне відео оприлюднив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Раніше у телеграм-каналах повідомляли, що наші військові могли зайти в Шевченківку.

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Наші військові вже у Шевченківці

Шевченківка українська. Завдяки ЗСУ над цим населеним пунктом знову майорить український прапор,

– написав Ярослав Янушевич.

Також він повідомив, що там вже немає російських окупантів, які б тероризували та вбивали українців. Очільник Херсонської обласної адміністрації опублікував відео з місцевими жителями, які щасливі, що повернулись до України.

Шевченківка вже українська: дивіться відео

"Зараз ми працюємо над тим, аби повернути цих людей до нормального життя. Привозимо гуманітарну допомогу від наших Міжнародних партнерів, люди отримають пенсії та інші грошові виплати", – заявив Янушевич.

За його словами, влада готує село та інші населені пункти до зими.

"Працюємо над тим, аби забезпечити людей дровами та "буржуйками", – додав посадовець.

Варто пригадати, що ще 2 жовтня у телеграм-каналах почали поширювати інформацію про те, що українські захисники увійшли у Золоту Балку та Шевченківку, що у Херсонській області. Проте офіційно Збройні Сили України інформацію не підтверджували.

Тоді керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону закликав дочекатися офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу.

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