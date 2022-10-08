Соответствующее видео обнародовал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич. Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что наши военные могли зайти в Шевченковку.

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Наши военные уже в Шевченковке

Шевченковка украинская. Благодаря ВСУ над этим населенным пунктом снова реет украинский флаг,

– написал Ярослав Янушевич.

Также он сообщил, что там уже нет российских оккупантов, которые бы терроризировали и убивали украинцев. Глава Херсонской областной администрации опубликовал видео с местными жителями, которые счастливы, что вернулись в Украину.

Шевченковка уже украинская: смотрите видео

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть этих людей к нормальной жизни. Привозим гуманитарную помощь от наших Международных партнеров, люди получат пенсии и другие денежные выплаты", – заявил Янушевич.

По его словам, власти готовят село и другие населенные пункты к зиме.

"Работаем над тем, чтобы обеспечить людей дровами и буржуйками", – добавил чиновник.

Следует вспомнить, что еще 2 октября в телеграм-каналах начали распространять информацию о том, что украинские защитники вошли в Золотую Балку и Шевченковку в Херсонской области. Однако официально Вооруженные Силы Украины информацию не подтверждали.

Тогда руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона призвал дождаться официального подтверждения информации от Генштаба.

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