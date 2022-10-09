Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, оккупанты, возможно, даже успеют оборудовать новую линию обороны после контрнаступления ВСУ. Однако она будет значительно хуже, чем та, что была у реки Ингулец.

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Важно приблизиться к Каховской ГЭС

Как отмечает Молчанов, у оккупантов все меньше возможностей перебрасывать технику на правый берег Херсонщины. А когда ВСУ приблизятся на огневой контроль к Каховской дамбе, то у захватчиков могут начаться катастрофические проблемы.

Если украинские военные уничтожат один из шлюзовых каналов, который россияне засыпали щебнем, чтобы перекидывать технику, то вал воды буквально затопит много переправ оккупантов. Но важный нюанс – речь идет не об уничтожении дамбы, а об одном шлюзовом канале.

Если уничтожить верхние шлюзовые ворота на шлюзовом канале, столб воды высотой 16 метров просто ударит по дамбе. Высота воды на 4 метра выше верхнего уровня дамбы. Понятно, что тогда будет с щебнем и вагонами, которые там установили оккупанты,

– отметил Молчанов.

В дальнейшем по шлюзовому ходу пойдет водяной вал, который поднимет уровень воды до 2,5 метров в Новой Каховке и до 1 метра в Херсоне. Катастрофических последствий для гражданских это не создаст, однако большинство переправ оккупантов в Херсонской области будут подтоплены – они практически без транспортного сообщения.

Водного транспорта у оккупантов все меньше, ведь ВСУ регулярно уничтожают баржи и понтоны. Если этот план удастся реализовать, то со снабжением российской группировки будут серьезные проблемы.

Очень много россиян найдет свой конец или в котле, хоть это и не классическое окружение. Они будут просто отрезаны от основных сил. Или утонут в Днепре, если попытаются переправляться на подручных средствах. Плохие перспективы для них,

– подчеркнул Молчанов.

Молчанов оценил перспективы россиян на правом берегу Херсона: смотрите видео

Вооруженные Силы Украины продолжают методически уничтожать российских оккупантов и их ресурсы на временно оккупированной Херсонщине. Так, ночью 9 октября произошел "хлопок" на вражеском складе боеприпасов в Голой Пристани.

Кроме того, глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич подтвердил, что украинские военные освободили от оккупантов Шевченковку. Он опубликовал видео из этого населенного пункта.