Эффективность украинской артиллерии не оставляет оккупантам других вариантов, кроме как лгать. Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Активист отметил, что кафиры "в своей манере" начинают врать после ударов по своим расположениям и объектам .

Россияне придумывают, что там было много гражданских, которых якобы убили укронацисты. При этом, конечно, среди жертв гражданские, но, как правило, россияне, которые приезжали на этот "референдум" или остались "управлять" этой "независимой областью". У нас, кстати, появился историко-политический нонсенс, как "независимая область", а не государство или республика,

– объяснил Молчанов.

По его словам, в то же время ВСУ "поздравили оккупантов" вторым, но гораздо более мощным ударом по российским системам ПВО , расположенным на Карантинном острове.

"Одновременно уничтожили рашистов в казарме. Также ВСУ уничтожили по крайней мере одну установку ПВО. Это означает, что меньше опасностей стало для гражданских херсонцев , живущих особенно в западной части города, потому что российские ракеты, если не смогли перехватить никого, они падают прямо на жилые". кварталы", – добавил активист.

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По его мнению, в большинстве случаев ракеты ПВО даже не взрываются в воздухе, а уж когда падают вниз .

"Были пострадали от таких предполагаемых попаданий. То есть это была ложь об "укронацистах, обстреливающих мирное население". Россияне действительно существенно пострадали. Это и попадание в политехнический колледж, и в здание, где они располагались. Они постоянно, когда это были сугубо военные ". и росгвардейцы , начали придумывать мантру о "мирном населении" , - уточнил Молчанов.

По его словам, кафиры, скорее всего, в ближайшее время будут объявлять, " что это были россияне или херсонцев будут объявлять россиянами".

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