Из-за этого полиция открыла уголовные производства. Об этом сообщили в Херсонском городском совете.

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Оккупанты атаковали населенные пункты Херсонской области

Захватчики обстреляли Миролюбовку, Петровку, Белоусово, Новопетровку и Сухой Ставок​. В результате ранены, повреждены и разрушены частные дома.

В некоторых населенных пунктах отсутствует водоснабжение и электроэнергия, возможности в ближайшее время восстановить их нет из-за постоянных атак врага.

В мэрии отметили, что на местах обстрелов, где это возможно, работает полиция. Все преступления России были документированы.

В Херсоне оккупанты выселили несколько общежитий

Как рассказали в Генштабе ВСУ, во временно оккупированном Херсоне оккупанты выселили жителей нескольких общежитий. В дальнейшем враг планирует заселить общежития военными, прибывшими на усиление подразделений в этом направлении.

Также захватчики принуждают местных жителей получать гражданство и паспорта России. Так, в Токаревке оккупанты предупредили, что в случае неполучения паспортов до 1 октября жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.

Напомним, что Владимир Путин подписал очередные бумажки якобы о "признании независимости" двух украинских областей. Говорится о Запорожской и Херсонской областях.

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