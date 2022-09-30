Через це поліція відкрила кримінальні провадження. Про це повідомили у Херсонській міській раді.

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Окупанти атакували населені пункти Херсонщини

Загарбники обстріляли Миролюбівку, Петрівку, Білоусове, Новопетрівку та Сухий Ставок. Внаслідок цього є поранені, пошкоджено та зруйновано приватні будинки.

У деяких населених пунктах відсутнє водопостачання та електроенергія, можливості найближчим часом відновити їх немає через постійні атаки ворога.

У мерії зазначили, що на місцях обстрілів, де це можливо, працює поліція. Усі злочини Росії задокументували.

У Херсоні окупанти виселили кілька гуртожитків

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, у тимчасово окупованому Херсоні окупанти виселили мешканців декількох гуртожитків. Надалі ворог планує заселити гуртожитки військовими, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку.

Також загарбники примушують місцевих жителів отримувати громадянство та паспорти Росії. Так, у Токарівці окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів до 1 жовтня жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій.

Нагадаємо, що Владімір Путін підписав чергові папірці нібито про "визнання незалежності" двох українських областей. Мовиться про Запоріжжя та Херсонщину.

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