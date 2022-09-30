Кроме того, есть населенные пункты, где давление только снизилось, вероятно, впоследствии газоснабжение там может остановиться и вовсе. Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.
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Россия планирует отапливать Крым краденым украинским газом
По его словам, похоже, оккупанты подключили газопровод средней мощности в районе Бриловки, что на Херсонщине к крымской газотранспортной сети. Россияне убеждали, что это необходимо для того, чтобы давать газ из Крыма.
Действительно сейчас кажется, будто газ из Крыма пошел туда, но в то же время на зимний период газа там абсолютно недостаточно, потому что они пользуются только своим газом, который добывают непосредственно в Крыму, а также воруют из украинского шельфа.
– объяснил херсонский активист.
Он отметил, что полуостров имеет немного избыточного газа в летний сезон, однако будет испытывать дефицит зимой. Так что россияне, вероятно, планируют использовать украденный украинский газ для отопления оккупированного Крыма в зимний период.
Молчанов прокомментировал ситуацию с газоснабжением в Херсонской области: смотрите видео
оккупанты обвиняют Украину
Молчанов рассказал, что трубы газопровода были рассчитаны на среднее давление и, вероятно, не выдержали подачи россиянами высокого давления и потому произошла утечка. Кроме того, вполне возможно, что оккупанты курили в неотведенных для этого местах и подожгли этот газопровод.
Поэтому газопровод действительно загорелся и люди сейчас сидят без газа. Россияне обвиняют Украину в этом, мол, это террористический акт и Украина его уничтожила,
– отметил херсонский активист.
Однако Украина до сих пор подавала газ, пока оккупанты не осуществили нештатное вмешательство в газотранспортную сеть и не закачали туда большее давление, чем она может выдержать.
Какая ситуация на оккупированной Херсонщине: коротко
- Захватчики проводили на оккупированных территориях Украины так называемые "референдумы". Предварительно известно, что 30 сентября у Путина анонсировали подписание "договора" о вхождении новых территорий. Речь идет о "присоединении" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- Кроме того, псевдореферендумы были необходимы стране-агрессору, чтобы "законно" проводить мобилизацию на временно оккупированных территориях нашего государства. Согласно опубликованным документам россияне в Херсонской области требуют сформировать минимальное количество сотрудников на предприятиях для отправки на фронт.
- Вооруженные Силы Украины активно кошмарят российских захватчиков на правом берегу Херсонщины . Украинские защитники делают все возможное, чтобы оккупанты пошли на очередной "жест доброй воли" и покинули правый берег Херсонщины. Однако захватчики пока не хотят этого делать.