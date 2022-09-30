Крім того, є населені пункти, де тиск наразі тільки знизився, ймовірно, згодом газопостачання там може зупинитися й зовсім. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Росія планує опалювати Крим краденим українським газом

За його словами, схоже, окупанти під'єднали газопровід середньої потужності в районі Брилівки, що на Херсонщині до кримської газотранспортної мережі. Росіяни переконували, мовляв, це необхідно для того, щоб давати газ з Криму.

Дійсно зараз здається ніби газ з Криму пішов туди, але водночас на зимовий період газу там абсолютно недостатньо, тому що вони користуються тільки своїм газом, який видобувають безпосередньо в Криму, а також тим, що крадуть з українського шельфу,

– пояснив херсонський активіст.

Він зауважив, що півострів має трохи надлишкового газу в літній сезон, однак буде зазнавати дефіциту взимку. Тож росіяни, ймовірно, планують використовувати крадений український газ для опалення окупованого Криму в зимовий період.

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Окупанти звинувачують Україну

Молчанов розповів, що труби газопроводу були розраховані на середній тиск та, ймовірно, не витримали подачі росіянами високого тиску й тому стався витік. Крім того, цілком можливо, що окупанти палили у невідведених для цього місцях та підпалили цей газопровід.

Через це газопровід дійсно загорівся і люди зараз сидять без газу. Росіяни звинувачують Україну в цьому, мовляв, це терористичний акт і Україна його знищила,

– зазначив херсонський активіст.

Однак Україна й досі подавала газ, поки окупанти не здійснили нештатне втручання у газотранспортну мережу й не закачали туди більший тиск, ніж вона може витримати.

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