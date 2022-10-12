Червоне на Херсонщині – під українським прапором
Так, українські військові звільнили ще одне селище на Херсонщині – Червоне. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ Збройних Сил України.
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Селище на Херсонщині з боями звільнили штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади – Закарпатський легіон.
Дякуємо рідному Закарпатському легіону за службу, героїчну боротьбу проти окупантів та мирне небо,
– написав Віктор Микита, голова Закарпатської ОДА.
ЗСУ звільнили ще одне селище на Херсонщині / Фото Сухопутні війська ЗСУ
Які ще населені пункти на Херсонщині звільнили
Наразі відомо, що на Херсонщині остаточно вибити окупантів вдалося з 5 населених пунктів:
- Нововасилівка
- Новогригорівка
- Нова Кам'янка
- Трифонівка
- Червоне
Усі вони належать до Бериславського району. В Операційному командуванні "Південь" підкреслили, що на звільнених територіях тривають стабілізаційні заходи. Намагаються відновити роботу соціальної, а також критичної інфраструктури.
До слова, всі ці населені пункти межують один з одним. Наприклад, від Новогригорівки до Дудчан – села на березі Дніпра – близько 20 кілометрів шляху.
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