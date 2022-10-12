Наразі відомо, що на Херсонщині остаточно вибити окупантів вдалося з 5 населених пунктів:

Нововасилівка

Новогригорівка

Нова Кам'янка

Трифонівка

Червоне

Усі вони належать до Бериславського району. В Операційному командуванні "Південь" підкреслили, що на звільнених територіях тривають стабілізаційні заходи. Намагаються відновити роботу соціальної, а також критичної інфраструктури.

До слова, всі ці населені пункти межують один з одним. Наприклад, від Новогригорівки до Дудчан – села на березі Дніпра – близько 20 кілометрів шляху.