Україна комунікує з росіянами, які мають бажання здатися у полон через проєкт "Хочу жити". Про це 24 каналу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Росіяни хочуть здаватися

Чиновник зазначив, що для росіян є проєкт "Хочу жити", яким можуть скористатися ті окупанти, які хочуть здатися.

Вони всі хочуть безпечно здатися й не нести кримінальну відповідальність у своїй країні. Але треба спростити їм цей шлях. Багато з них хочуть здатися, але бояться, що сядуть до тюрми або що розстріляють свої. Якщо вони виїжджають з технікою – це лише бонус. Це не складно, позаяк у більшості є родичі в Україні, які можуть це супроводжувати,

– пояснив Кім.

За його словами, зараз за російськими військовими посилено слідкують спецслужби Кремля, щоб ті не здавалися на техніці.

"Вони залишили дуже багато техніки, через що посилився контроль за цим. Але ми ведемо переговори щодо ще двох одиниць – не будемо розкривати подробиці. Я думаю, це працюватиме й надалі. Те, що вони здаватимуться через проєкт "Хочу жити" – це однозначно", – додав голова Миколаївської ОВА.

Він вказав, що проблема процесу здачі росіян з технікою ускладнюється мінними полями.

"ЗСУ складно комунікувати, щоб вони проїхали через фронт на якусь ділянку. Не скрізь це можливо через мінні поля", – резюмував Кім.

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Проєкт "Хочу жити": як здатися у полон

В Україні працює "гаряча лінія" проєкту "Хочу жити" для російських військовослужбовців, куди можна зателефонувати та повідомити про бажання здатися. Цей дзвінок – гарантована можливість залишитися живими.

Здатись у полон України росіяни можуть, зателефонувавши за номерами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

"Гаряча лінія" працює цілодобово. Там росіяни повинні обговорити умови здачі з уповноваженими представниками українського командування.

Зверніть увагу! Також діє чат-бот у телеграмі, за допомогою якого можна здатися в полон.

Після цього на території України мобілізовані повинні зв'язатися за вказаними номерами з військовими та здатися в полон. При цьому Україна забезпечать безпечний вихід та оформить його як здачу в полон у бою. Це збереже всі виплати та пільги російських військовослужбовців та захистить їх від можливого кримінального переслідування.

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Щобільше, це може зробити не лише мобілізований особисто, а і його родичі чи близькі. Так, Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що родичі уже активно телефонують на "гарячі лінії" проєкту навіть тоді, коли їхні чоловіки лише отримали повістки. Також телефонують родичі з території квазіреспублік на Сході України.

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Що гарантує Україна

Як повідомляється у проєкті "Хочу жити", Україна гарантує дотримання стандартів Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Їм надаватиметься:

харчування;

медичне обслуговування;

юридичний супровід з боку міжнародних організацій;

зв'язок із рідними;

можливість обміну на українських військовослужбовців, які перебувають у полоні Росії.

Про гарантії росіянам, які здадуться у полон, також раніше говорив Володимир Зеленський. Так, він підкреслив, що якщо полонені боятимуться повертатися до Росії й самі не захочуть обміну, Україна знайде спосіб забезпечити їм це.

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Росіяни здаються в полон: що відомо