Російські командири розповідають підлеглим абсурдні вигадки про українців. Радять не здаватися, а краще підривати себе. Про це повідомили самі військовополонені окупанти.

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Кажуть носити гранату на грудях

Загарбник з Башкирії розповів, що командири вже традиційно лякають військових "нацистами" в Україні. Окупантів переконують, що ні в якому разі здаватися в полон не можна, бо нібито обов'язково вб'ють.

У полон не здавайтесь! Завжди носіть ось тут, на грудях, гранату. І якщо щось, – одразу підривайте себе. Ми носили, але я не хотів вмирати. Тому не смикав за кільце,

– зазначив військовополонений.

Цікаво, що полонений окупант розповідає це все, сидячи за столом зі своїм колегою. Загарбники їдять великі порції борщу та український хліб. Наші захисники переконують, що окупанти тонуть у брехні командирів, уряду та свого президента.

Їх лякали вигаданим пропагандистами Кремля нашим людожерством, а вони в полоні несподівано для себе пізнали смак справжньої людяності, разом зі смаком справжнього українського борщу,

– підкреслили в ОК "Південь".

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Важливо! Україна дотримується Женевських конвенцій. Полонених годують, тримають у відповідних умовах та дозволяють зателефонувати рідним.

Російські військові можуть здатися в полон, аби врятуватися від загибелі

В Україні працює проєкт "Хочу жити". Новомобілізовані загарбники можуть здатися в полон, навіть зателефонувавши з Росії. Нещодавно це зробив житель Орська Михайло Куликов. Чоловіка відправили на війну проти України вже через п'ять днів після вручення повістки.

Лише за останні кілька тижнів на "гарячі лінії" проєкту надійшло понад 2 500 звернень. Телефонують, як мобілізовані росіяни, так і їхні рідні.

Зверніть увагу! Для отримання інформації, як здатися в полон, можна цілодобово телефонувати за номером: +38 066 580 34 98 або +38 093 119 29 84.

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